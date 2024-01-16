فريق ألماني يجري 15 جراحة في مركز مصراتة الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

زار فريق طبي ألماني مركز مصراتة الطبي، حيث من المقرر أن يجري 15 عملية جراحية خلال الأسبوع الجاري.

وبدأ الفريق المختص في جراحة المخ والأعصاب وتشوهات العمود الفقري والتشوهات الخلقية زيارته للمركز أمس الإثنين، حيث ستنفذ العمليات وفق الحالات المسجلة في المركز بمعدل ثلاث عمليات يوميا، حسب بيان جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى حضور الأطباء الليبيين لتدريبهم وتأهيليه على إجراء العمليات الدقيقة التي تتعلق بجراحات المخ والأعصاب وتشوهات العمود الفقري والتشوهات الخلقية.