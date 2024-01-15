  • Alwasat News
Atwasat

تونس وليبيا يدرسان إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 09:42 مساء
تونس وليبيا يدرسان إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي
لقاء عون مع رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس أحلام الباجي.. (وزارة الطاقة التونسية)
alwasat radio

ناقشت مسؤولة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية مع وزارة النفط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس أحلام الباجي السايب في فعاليات الدورة الثانية لـ«قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» التي عقدت بالعاصمة طرابلس يومي السبت والأحد وفق بيان للوزارة التونسية اليوم الإثنين.

دفع شبكات الربط الكهربائي بين ليبيا وتونس
وعلى هامش انعقاد القمة التقت المسؤولة التونسية وزير النفط والغاز محمد عون الذي ناقشت معه سبل «توطيد العلاقات الثنائية ودفع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة وتنويع مصادرها ودعم شبكات الربط بالكهرباء».

- الشهوبي يبحث مع مسؤولة تونسية تسوية الديون الليبية
- مناقشات حول الآلية المناسبة لتسوية الديون المستحقة على ليبيا لصالح تونس

كما اجتمعت أحلام الباجي السايب بوزير المواصلات محمد سالم الشهوبي وذلك بحضور سفير تونس في ليبيا الأسعد العجيلي وسفير ليبيا لدى تونس مصطفى قدارة والمدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف المبروكي.

تطوير المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس
وأشاد الجانبان خلال هذا اللقاء بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا على ضرورة تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى مزيد الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدفع المبادلات التجارية وتطوير الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم.

وحسب الوزارة التونسية، شكلت القمة الليبية فرصة للمسؤولين من القطاعين العام والخاص في مختلف الدول المشاركة لإبرام شراكات في ظل الرغبة لتعزيز إنتاج النفط والغاز إلى جانب دفع مختلف الشركات الأجنبية والعالمية على الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأجرت ليبيا وتونس والجزائر في نوفمبر 2023 تجربة ناجحة للربط بين شبكات نقل الكهرباء في البلدان الثلاثة، وذلك استعدادا لإطلاق مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي

السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا

اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»

«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»
هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح
بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»
«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة

«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني

ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع آراء مواطنين حول ملف الدعم
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع آراء مواطنين حول ملف الدعم
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تستفسر عن نوع الدعم الممكن لمفوضية الانتخابات
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تستفسر عن نوع الدعم الممكن ...
أمن صبراتة يضبط مروج ممنوعات هارب من سجن صرمان
أمن صبراتة يضبط مروج ممنوعات هارب من سجن صرمان
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة ...
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: حُمى الإنفاق بين النواب والرئاسي والحكومة
شاهد في «وسط الخبر»: حُمى الإنفاق بين النواب والرئاسي ......
تونس وليبيا يدرسان إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي
تونس وليبيا يدرسان إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي...
«حكومة الوحدة» تبحث إنشاء مستشفى للطوارئ والحوادث بمنطقة الوشكة
«حكومة الوحدة» تبحث إنشاء مستشفى للطوارئ والحوادث بمنطقة ......
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير ......
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة......
المزيد