تونس وليبيا يدرسان إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت مسؤولة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية مع وزارة النفط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس أحلام الباجي السايب في فعاليات الدورة الثانية لـ«قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» التي عقدت بالعاصمة طرابلس يومي السبت والأحد وفق بيان للوزارة التونسية اليوم الإثنين.

دفع شبكات الربط الكهربائي بين ليبيا وتونس

وعلى هامش انعقاد القمة التقت المسؤولة التونسية وزير النفط والغاز محمد عون الذي ناقشت معه سبل «توطيد العلاقات الثنائية ودفع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة وتنويع مصادرها ودعم شبكات الربط بالكهرباء».

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كما اجتمعت أحلام الباجي السايب بوزير المواصلات محمد سالم الشهوبي وذلك بحضور سفير تونس في ليبيا الأسعد العجيلي وسفير ليبيا لدى تونس مصطفى قدارة والمدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف المبروكي.

تطوير المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس

وأشاد الجانبان خلال هذا اللقاء بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا على ضرورة تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى مزيد الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدفع المبادلات التجارية وتطوير الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم.

وحسب الوزارة التونسية، شكلت القمة الليبية فرصة للمسؤولين من القطاعين العام والخاص في مختلف الدول المشاركة لإبرام شراكات في ظل الرغبة لتعزيز إنتاج النفط والغاز إلى جانب دفع مختلف الشركات الأجنبية والعالمية على الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأجرت ليبيا وتونس والجزائر في نوفمبر 2023 تجربة ناجحة للربط بين شبكات نقل الكهرباء في البلدان الثلاثة، وذلك استعدادا لإطلاق مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء.