الشهوبي يبحث مع مسؤولة تونسية الديون الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد سالم الشهوبي، الأحد، مع رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي ملف الديون المستحقة على ليبيا لصالح تونس.

والشهوبي هو أيضًا رئيس لجنة حصر ومراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح الجهات العامة والخاصة بتونس، وقد خصص اللقاء مع المسؤولية التونسية للبحث عن آلية مناسبة لتسوية الديون، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتتمثل الديون الليبية لصالح تونس في استهلاك الكهرباء والطيران المدني ومصحات العلاج. وحضر الاجتماع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي وسفير ليبيا لدى تونس مصطفى بن قدارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف مبروكي.

وفي العام 2021، أعلنت السفارة الليبية في تونس تسوية الديون المستحقة للمصحات التونسية، واستئناف قبول ملفات مرضى الأورام السرطانية للعلاج بتونس.

لقاء الشهوبي مع المسؤولة التونسية، 14 يناير 2024. (وزارة المواصلات)