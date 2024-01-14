مناقشات حول الآلية المناسبة لتسوية الديون المستحقة على ليبيا لصالح تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد سالم الشهوبي ورئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أحلام الباجي مناقشات حول الآلية المناسبة لتسوية لتسوية الديون المستحقة على ليبيا لصالح تونس، وفق ما نشرته وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل الشهوبي رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أحلام الباجي بمقر الوزارة في طرابلس اليوم الأحد، وذلك بصفته رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (562) لسنة 2022 بشأن حصر ومراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح الجهات العامة والخاصة بالجمهورية التونسية.

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وقالت وزارة المواصلات إن لقاء الشهوبي مع المسؤولة التونسية تمحور «حول الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح الدولة التونسية والمتمثلة في ديون استهلاك الكهرباء والطيران المدني وديون مصحات العلاج بتونس»، موضحة أن «النقاش كان حول الآلية المناسبة لتسوية هذه الديون».

وحضر اللقاء سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، وسفير ليبيا لدى تونس مصطفى بن قدارة، ورئيس مدير عام الشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف مبروكي.

لقاء الشهوبي مع رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أحلام الباجي، الأحد 14 يناير 2024. (وزارة المواصلات)