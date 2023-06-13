ديوان المحاسبة يبحث سبل سداد الديون المتراكمة على ليبيا للمصحات التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومديري الإدارات المختصة بالديوان، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد المصحات التونسية ومديري عدد من المصحات، ولجنة حصر ومراجعة وسداد ديون العلاج بالخارج، لبحث توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبين المتواجدين بالساحة التونسية، وضمان استئنافها، وسُبل سداد الديون المتراكمة على الدولة الليبية.

واتفق الحاضرون، خلال اللقاء، على بعض الضوابط والآليات وسرعة إنجاز عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها شركات المراجعة المكلفة من قبل اللجنة، وتوفير المخصصات المالية للبدء في عملية السداد، بحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

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يأتي هذا اللقاء على خلفية اتخاذ المصحات التونسية قرارًا بإيقاف التعامل مع رسائل العلاج المُحالة من المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس إلى حين تسوية وسداد ديون العلاج منذ 2011، وذلك من أجل حلحلة الموضوع، والوصول إلى تسوية بالسداد بعد المراجعة والتدقيق، وضمان استئناف العلاج للمرضى المُحالين للساحة التونسية.

رئيس ديوان ديوان المحاسبة خالد شكشك يلتقي رئيس اتحاد المصحات التونسية، الثلاثاء 13 يونيو 2023 (ديوان المحاسبة)