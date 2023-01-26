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شاهد في «اقتصاد بلس»: ديون ليبيا تجاه المصحات التونسية قد تنذر بالخطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 12:36 صباحا
شاهد في «اقتصاد بلس»: ديون ليبيا تجاه المصحات التونسية قد تنذر بالخطر
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 25 يناير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على الأنباء التي تفيد برفض المصحات التونسية استقبال وعلاج المرضى الليبيين، بسبب عدم سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية.

وخلال زيارته إلى تونس أواخر نوفمبر الماضي وعد الدبيبة بتسوية كل الديون المستحقة على ليبيا لتونس في مجالات الصحة والنقل الجوي والكهرباء في أقرب وقت، لكن وكالة الأنباء الليبية «وال» نلقت عن شهود عيان من المرضى الليبيين، الذين يعالجون على حساب الدولة الليبية، قولهم إن إدارات هذه المصحات «قامت بإخراجهم في وقت سابق، وأوقفت علاجهم، دون أي مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة».

- «حكومة الوحدة»: تشكيل لجنة لتسوية الديون المستحقة على ليبيا لتونس

تسوية أوضاع متقاعدي المؤسسة العسكرية
وفي جزء آخر من الحلقة، تطرق البرنامج إلى إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، تعليماته بضرورة معالجة أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، و«وضع الحلول لعجز مستحقات التقاعد العسكري والمتراكمة لما يزيد على 20 عاما بسبب عدم تسوية الأوضاع المالية والقانونية لمنتسبي المؤسسة العسكرية».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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