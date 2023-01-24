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الدبيبة يوجه بتسوية أوضاع متقاعدي المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 03:47 مساء
الدبيبة يوجه بتسوية أوضاع متقاعدي المؤسسة العسكرية
لقاء الدبيبة مع عدد من العسكريين، 24 يناير 2023. (حكومة الوحدة)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تعليماته بضرورة معالجة أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع رئيس الأركان العامة والإدارات العامة بوزارة الدفاع، ومدير الإدارة المالية بصندوق الضمان الاجتماعي، لمتابعة نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لـ«وضع الحلول لعجز مستحقات التقاعد العسكري والمتراكمة لما يزيد على 20 عاما بسبب عدم تسوية الأوضاع المالية والقانونية لمنتسبي المؤسسة العسكرية»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وحسب البيان، فقد وجه الدبيبة بضرورة معالجة أوضاع المتقاعدين وفق قرار مجلس الوزراء رقم «441» للعام 2013.

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- اللافي يؤكد ضرورة إيجاد آلية لتسوية معاشات المتقاعدين من الجيش قابلة للتنفيذ

تسوية معاشات المتعاقدين العسكريين على طاولة «الرئاسي»
في 2021، أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، «ضرورة إيجاد آلية قابلة للتنفيذ، لمعالجة تسوية معاشات المتقاعدين من الجيش الليبي»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد اللافي خلال اجتماعه في طرابلس باللجنة العليا للتسويات المالية لمعالجة معاشات متقاعدي الجيش، ممثلةً في رئيس هيئة التنظيم والإدارة، لواء بحار خالد أحمد عبدالقادر، ومدير إدارة المنافع النقدية بالهيئة عميد إبراهيم سالم العجيلي، وعدد من الضباط المختصين بالتقاعد العسكري، إضافة إلى مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس، الطاهر قدوشة، ومدير إدارة التقاعد العسكري بصندوق الضمان الاجتماعي، سالم الزوبي، وعدد من مديري الإدارات بالصندوق.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن الاجتماع تناول معالجة تسوية معاشات المتقاعدين من الجيش، وفق القرارات الصادرة بالخصوص، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتسويات المالية، وضعت اللافي في صورة آخر ما وصلت إليه الإجراءات، وما نتجت عن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن بين وزارة الدفاع، ووزارة المالية، وصندوق الضمان الاجتماعي.

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