وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة تهنئ المتقاعدين في يومهم الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المتقاعدين في اليوم الوطني للمتقاعدين في ليبيا، الذي يوافق اليوم السبت (الأول من أكتوبر).

وأضافت الوزارة أن هذه المناسبة أقرتها الحكومة واحتفلت بها منذ العام الماضي، معتبرة أنها اهتمت بالمتقاعدين عبر مبادرة «عودة الحياة»، إذ جرى رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وتأسيس صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين، الذي شرع في تقديم خدماته في كل المناطق، وفق بيان صادر عن الوزارة.

الوزارة: برامج جديدة لفئة المتقاعدين

ولفت البيان إلى اعتزام الوزارة تنفيذ عدد من البرامج لفئة المتقاعدين، دون كشف تفاصيل تلك البرامج.

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تحية لمن بذلوا التضحيات منذ استقلال ليبيا

ووجهت الوزارة التحية إلى المتقاعدين على «كل قطرة عرق بذلوها بتضحياتهم وتحملهم أقسى الظروف من أجل ارساء دعائم دولة ليبيا الابية منذ استقلالها في العام 1951 وإلى يومنا هذا. ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، فهذه الفئة مازالت قادرة على البذل والعطاء».

وتابعت الوزارة: «لهذه المناسبة ولأول مرة يجري تحديث القرار رقم 5 لتطويره بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديت فيما يخص الرعاية الاجتماعية».