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مؤسسة النفط و«سوناطراك» الجزائرية توقعان ملاحق تمديد اتفاقات «الإبسا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 06:17 مساء
مؤسسة النفط و«سوناطراك» الجزائرية توقعان ملاحق تمديد اتفاقات «الإبسا»
بن قدارة وحشيشي خلال توقيع الملاحق الجديدة للاتفاقات، الأحد 14 يناير 2024. (المؤسسة الوطنية لنفط)
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وقَّع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأحد، والمدير العام لشركة «سوناطراك» الجزائرية رشيد حشيشي ملاحق تمديد اتفاقات «الإبسا» للمنطقة «95/96» والمنطقة «65» الواقعتين في حوض غدامس غرب ليبيا.

وجرى التوقيع خلال اجتماع بن قدارة وحشيشي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في طرابلس بحضور عدد من مسؤولي شركة «سوناطراك» على هامش مشاركة وفد الشركة الجزائرية في فعاليات الدورة الثانية لقمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024».

ملاحق تمديد اتفاقات «الإبسا»
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة ما أنجز بين الجانبين حتى الآن، في إطار مساعي «سوناطراك» للعودة لمباشرة نشاطها الاستكشافي في ليبيا عقب إعلانها رفع حالة القوة في 7 نوفمبر 2023.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الجانبين وقعا على «ملاحق تمديد اتفاقات (الإبسا) للمنطقة 96/95 والمنطقة 65، وذلك للتعويض عن فترة التوقف بسبب حالة القوة القاهرة حتى تتمكن شركة سوناطراك من العودة لاستكمال الالتزامات التعاقدية المتبقية في أقرب وقت».

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وأضافت المؤسسة أن الجانبين وقعا كذلك على «التعديل الأول» لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وشركة «سوناطراك» في 10 فبراير 2022 والذي «شمل تمديد فترة مذكرة التفاهم لسنتين، وتوسيع مجالات التعاون الفنية في صناعة النفط والغاز والطاقات البديلة وكذلك التدريب وتبادل الخبرات» وفق المؤسسة.

من جهتها، توقعت شركة «سوناطراك» أن يسهم ملحق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين منذ فبراير 2022 والذي وقعه مديرها العام مع بن قدارة اليوم في «إثراء محاور التعاون بين الطرفين من خلال دمج مجالات نشاطات جديدة متمثلة في استكشاف وتطوير الموارد التقليدية وغير التقليدية».

وأضافت أن الاتفاقية «تضمنت تطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية غير المستغلة، مع تنفيذ تقنيات الاسترجاع الثانوي والثالث للمكامن الناضبة، بالإضافة إلى تطوير النشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتبادل الخبرات».

وبشأن ملاحق تمديد اتفاقات «الإبسا»، أوضحت الشركة الجزائرية أن «فرع سوناطراك سيباكس والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط وقعا تعديلين يتعلقان بتمديد فترات التنقيب على مستوى الرقعتين التعاقديتين 95/96 و65 الواقعتين بحوض غدامس بليبيا».

مشاركة «سوناطراك» في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد
وقالت «سوناطراك» إن مشاركة وفدها في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024» كانت فرصة «لمناقشة تحديات ومستقبل قطاع الطاقة في أفريقيا والعمل على تقييم وتنفيذ الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة المرتبطة بقدرات الطاقة الشمسية في القارة الأفريقية».

وأكدت أن «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024» شهدت مشاركة المؤسسات النفطية العالمية الكبرى على غرار شركة «سوناطراك» وجرى مداخلات ونقاشات ثرية لكبار مسؤولي قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط دعت بهذه المناسبة جميع الشركات الأجنبية للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا.

وشارك المدير العام لـ«سوناطراك» رشيد حشيشي خلال فعاليات القمة في جلسة نقاش حول موضوع «الطاقة» حيث تطرق في كلمته إلى التحديات التي تمليها الاحتياجات المستقبلية للطاقة، وتحديدًا الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة انتقالية أساسية ومحورية، فضلًا عن اعتماد الطاقات المتجددة التي تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وتسهم في التقليل من البصمة الكربونية.

اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة «سوناطراك» الجزائرية، الأحد 14 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة «سوناطراك» الجزائرية، الأحد 14 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة «سوناطراك» الجزائرية، الأحد 14 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة «سوناطراك» الجزائرية، الأحد 14 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
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