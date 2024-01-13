«أجوكو» تناقش مشاريع رفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمعت قيادات شركة «الخليج العربي للنفط» لمناقشة مشاريع رفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا.

حضر الاجتماع الذي عقد أمس الخميس عبر الدائرة المغلقة عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبدالصادق، ورئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، ومدير مكتب الدراسات الاستراتيجية عمران بوخريص، والمدير العام للشؤون المالية بسام المصري وبعض المدراء الآخرين بالشركة.

وأشار البيان إلى اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عُقد الثلاثاء الماضي بقاعة المرحوم عبدالرحيم النعاس.

واستعرض الاجتماع المشاريع المهمة التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للشركة حسب المقترح المقدم من قبل «أجوكو» بزيادة إنتاج الشركة بمقدار 100 ألف برميل يوميا ومناقشة سبل توفير المتطلبات المالية اللازمة وتجهيزات المشاريع وتطوير الآبار للوصول إلى الإنتاج المستهدف.

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وشددوا على «أهمية توفير الأموال اللازمة لهذه المشاريع لتحقيق مقترح شركة الخليج لإنجاز الأهداف الاستراتيجية في زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتعزيز مكانة الشركة كإحدى أهم شركات النفط الليبية».