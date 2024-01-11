وزيرة العدل تبحث مع وفد ألماني التعاون القضائي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة عبدالرحمن مع وفد ألماني المسائل المتعلقة بالتعاون القضائي بين البلدين، وذلك في لقاء عقد بمكتبها في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس.

وضم الوفد الألماني عضو مجلس النواب «البوندستاغ» يوليان بالكي، ومستشار حزب الخضر كارستن فيلاند، ونائب سفير ألمانيا لدى ليبيا سفن تروسيه، والمستشارة بالسفارة الألمانية لدى ليبيا فيكا تيمز، بحسب ما نشرته الوزارة عر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت وزارة العدل إن لقاء الوزيرة حليمة عبدالرحمن «تناول العلاقات بين البلدين ولاسيما مسائل التعاون القضائي وبرامج الدعم التي تقدمها الحكومة الألمانية في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان».

لقاء وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن مع الوفد الألماني، الخميس 11 يناير 2023. (وزارة العدل)

وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن خلال لقائها مع الوفد الألماني، الخميس 11 يناير 2024. (وزارة العدل)

لقاء وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن مع الوفد الألماني، الخميس 11 يناير 2023. (وزارة العدل)