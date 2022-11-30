السفير الألماني بعد لقاء وزيرة العدل: سيادة القانون عامل حاسم لتحقيق الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، إن «تعزيز سيادة القانون يعتير عاملًا حاسمًا لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين».

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد لقاء مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن. وأشار السفير الألماني في التغريدة إلى أن اللقاء بحث سبل التعاون في المجال القانوني بين ليبيا وألمانيا.

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