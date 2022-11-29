وزيرة العدل تبحث التعاون مع ألمانيا في مجال الطب الشرعي

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، التعاون مع ألمانيا في مجال الطب الشرعي، وذلك خلال لقائها السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وأوضح بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» أن الوزيرة أثنت على جهود ألمانيا في دعم الاستقرار والعملية الانتخابية، مؤكدة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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ونقل البيان عن السفير الألماني استعداد بلاده للتعاون مع وزارة العدل في عدة مجالات، منها بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال الطب الشرعي ومؤسسات الإصلاح والتأهيل والمعهد العالي للقضاء.

وأكد السفير ميخائيل أونماخت «أهمية دور الوزارة في الدفع بالانتخابات العامة من خلال دعم جهود ملف المصالحة الوطنية، وصولا إلى تحقيق الاستقرار في البلاد».

جانب من استقبال وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن للسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)