أشليبك يتوقع رفع الحظر الأوروبي عن الطيران الليبي أبريل المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي

توقع مدير مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد اشليبك، رفع حظر الطيران الأوروبي عن ليبيا خلال أبريل 2024.

وقال اشليبك، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن معظم نتائج التدقيق الدولي عن الطيران المدني في ليبيا جاءت إيجابية.

وأضاف أن ليبيا ستكون جاهزة في أبريل المقبل لاستقبال الطيران الأوروبي، وهو الموعد المتوقع لرفع حظر الطيران الأوروبي عن ليبيا، بالتزامن مع افتتاح مطار طرابلس العالمي بعد إجراء عملية الصيانة.

وأشار مدير مصلحة الطيران المدني إلى استعداد عدة شركات جوية، عربية وأجنبية، لإعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى المطارات الليبية، وأن هناك محادثات مع شركتي الخطوط التركية والقطرية، لإعادة رحلاتهما إلى ليبيا.

- اشليبك: معظم نتائج التدقيق الدولي عن الطيران المدني في ليبيا «إيجابية»

استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا

في نهاية سبتمبر الماضي، استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا بعد انقطاع دام نحو عشر سنوات، على الرغم من الحظر الأوروبي على الشركات الليبية، وفق ما أعلنت السلطات في طرابلس.

وتعد إيطاليا هي الدولة الأوروبية الثانية، بعد مالطا، التي تمتلك خطا جويا مباشرا مع ليبيا، على الرغم من إدراج شركات الطيران الليبية منذ العام 2014 على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

وقد عادت شركات الطيران الأجنبية إلى ليبيا، حيث أصبحت «الخطوط التونسية» أول شركة تطير إلى ليبيا في مايو 2021، وانضمت إليها شركة «مصر للطيران» المصرية، وعدد قليل من المؤسسات الأخرى، على الرغم من أن الجزء الأكبر من العمليات الجوية لا يزال يديره الليبيون. كما أن هناك خمس شركات طيران خاصة بدأت عملها لمختلف المناطق داخليا وخارجيا.

وفي 11 ديسمبر 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لآخر. كما أدرجت على قائمة الحظر سبع شركات ليبية، بينها «الخطوط الأفريقية» و«ليبيا للطيران»، و«الخطوط الجوية الليبية»، أكبر شركة طيران محلية.