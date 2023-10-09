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اشليبك: معظم نتائج التدقيق الدولي عن الطيران المدني في ليبيا «إيجابية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 03:30 مساء
اشليبك: معظم نتائج التدقيق الدولي عن الطيران المدني في ليبيا «إيجابية»
مدير مصلحة الطيران المدني، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد اشليبك، في ندوة عن المواصلات، 9 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أكد مدير مصلحة الطيران المدني، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد اشليبك أن معظم نتائج التدقيق الدولي عن الطيران المدني في ليبيا جاءت إيجابية. 

جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، بندوة وزارة المواصلات حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي على ليبيا في مجال الطيران المدني، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية، حسب مقطع فيديو بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك». وأشار اشليبك إلى استعداد عدة شركات جوية عربية وأجنبية لإعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى المطارات الليبية.

محادثات مع الخطوط التركية والقطرية لعودة رحلاتهما إلى ليبيا
من جهته، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن هناك محادثات مع شركتي الخطوط التركية والقطرية لعودة انطلاق رحلاتهما من ليبيا.

الدبيبة: محادثات مع الخطوط التركية والقطرية لعودة رحلاتهما إلى ليبيا
الدبيبة: نتوقع افتتاح مطار طرابلس منتصف 2024

وأشار الدبيبة إلى الاتفاق الموقع في نهاية شهر سبتمبر الماضي بين مصلحة الطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني في قطر، الهادفة إلى وضع إطار عمل بين الطرفين في تطوير وتشغيل قنوات التعاون المشترك بينهما.

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