عمومية «أجوكو» توافق على زيادة إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» في ختام اجتماعها السنوي للعام 2023 الذي عُقِد بمقر الشركة في مدينة بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء، على زيادة إنتاج الشركة من النفط بمعدل 100 ألف برميل، وفق ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها بقاعة عبدالونيس سعد لاستعراض نشاط وأعمال الشركة بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء عن الجمعية العمومية للمؤسسة، ورئيس لجنة إدارة الشركة محمد بلقاسم بن شتوان وأعضاء لجنة الإدارة ومديري إدارات المؤسسة وشركة الخليج العربي للنفط.

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وقالت الشركة إن الاجتماع «ركز على قياس معدلات الأداء للتركيز على ثلاث نقاط: 1- زيادة الإنتاج 2- ضبط التكاليف 3- الكفاءة والإنتاجية»، مشيرة إلى أنه «عند تحديد المؤشرات يجري التقييم من خلال الاجتماع لتقييم المؤشرات».

مطالب «أجوكو» من مؤسسة النفط

وعرضت إدارة الشركة خلال الاجتماع «عدة نقاط مهمة لزيادة الإنتاج»، مطالبة إدارة المؤسسة بالاهتمام بها و«أولها التركيز على المشاريع التي تزيد من كفاءة الإنتاج وتوفير بيئة عمل آمنة للاستقرار وتعزيز القدرة الإنتاجية للتقليل من حدة الانحدار وضرورة الاهتمام بمشاريع الصيانة للمحافظة على المعدات والاهتمام أيضًا بمشاريع السلامة والبيئة».

ودلل مسؤولو الشركة على مطالبهم من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالوضع في «حقل السرير» النفطي الذي يعاني «من انقطاع الكهرباء» ويحتاج إلى «توفير قطع غيار لتوربينات الكهرباء للحد من أزمة الكهرباء» بالحقل، مطالبين المؤسسة الوطنية للنفط بـ«ضرورة فتح مكتب المشاريع الاستراتيچية (SPO) في بنغازي».

أما في ما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي، فقد دعا مسؤولو شركة الخليج العربي للنفط المؤسسة إلى الاستمرار «في الاستثمارات في موضوع المصافي حتى نصل للاكتفاء الذاتي». وقالت الشركة إن المشاركين «اتفقوا في ختام الاجتماع على زيادة الإنتاج بنسبة 100 ألف برميل. كما شددوا على الاهتمام بجميع الموظفين العاملين صحيًا ومعنويًا وماديًا».