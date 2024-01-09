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بن قدارة يتحدث عن مساعٍ لتغيير طريقة تمويل مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 08:50 مساء
بن قدارة يتحدث عن مساعٍ لتغيير طريقة تمويل مؤسسة النفط
بن قدارة متحدثا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
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كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عن مساعٍ تُبذل مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من أجل تغيير طريقة تمويل المؤسسة الوطنية للنفط، مطمئنًا الجميع بشأن وضع المؤسسة ومجلس إدارتها.

وقال بن قدارة في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» الذي عقد بمقر الشركة في مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء إن «المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت تؤدي دورها بكل حيادية بالرغم من الصعوبات التي تواجهنا».

التعاون مع الحكومة بشأن تغيير طريقة تمويل المؤسسة
وأضاف بن قدارة في كلمته التي نشرت ملخصها المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلًا: «نسعى بالتعاون مع الحكومة إلى تغيير طريقة تمويل المؤسسة بطريقة الخصم المباشر من الإيرادات».

وأشار إلى أن «الحكومة وافقت على مشروع كبير سيجري تنفيذه الفترة المقبلة وهو مشروع ربط أنابيب حقول الواحة والذي يربط حقول مناطق سرت بموانئ رأس لانوف والسدرة بخط أنابيب يمتد لمسافة 700 كم» الذي سبق أن تحدث بشأنه في مقابلة سابقة مع قناة «الوسط» (Wtv) في الأول من ديسمبر 2023.

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كما تحدث بن قدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية عن شركة الخليج العربي للنفط، مؤكدًا أنها «استطاعت الوصول إلى إنتاج 273 ألف برميل يوميًا من النفط خلال سنة 2023 مما يبلغ نسبته 88% من المستهدف».

الالتزام بمعدلات الأداء وزيادة إنتاج النفط
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لمسؤولي «أجوكو» «أهمية الالتزام بمعدلات الأداء وزيادة الإنتاج المتفق عليها مع الشركة»، منبهًا إلى أنه ستجري «المحاسبة إن كان هناك تقاعس أو تقصير».

وشدد بن قدارة كذلك في حديثه للمسؤولين على «ضرورة التركيز في إعداد الميزانيات على مشاريع زيادة الإنتاج»، مجددًا التأكيد على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها في مختلف المواقع.

وطمأن بن قدارة «الجميع أن المؤسسة ما زالت تشتغل بخطوات ثابتة ومجلس الإدارة متفاهم ومتماسك ويتخذ قراراته بعد التشاور».

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