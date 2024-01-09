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بن قدارة يطالب شركة الخليج العربي للنفط بحلحلة مشاكلها المالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 05:49 مساء
بن قدارة يطالب شركة الخليج العربي للنفط بحلحلة مشاكلها المالية
بن قدارة متحدثا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
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طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، شركة الخليج العربي للنفط بحلحلة مشاكلها المالية، مشيدًا بجهود الإدارة والعاملين بالشركة في مختلف المواقع، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وترأس بن قدارة اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط الذي عُقِد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة في مدينة بنغازي، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط ومديري العموم من الجانبين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

وقالت المؤسسة إن الاجتماع جرى خلاله استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة الخليج العربي للنفط في العام 2023، ومدى سيرها في تحقيق أهداف استراتيچية المؤسسة بشأن زيادة إنتاج النفط.

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وأكد بن قدارة في كلمته خلال الاجتماع أن «مجلس إدارة المؤسسة يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار الإنتاج والوصول به إلى المستهدف، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين والتركيز على المحافظة على البيئة والمحيط من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها».

المشاكل المالية لشركة الخليج العربي للنفط
وأشاد بن قدارة خلال كلمته بجهود رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط والعاملين بالشركة في مختلف المواقع النفطية، مثنيًا على حسن تعاملهم مع الظروف الصعبة التي تواجهها الشركة ومواصلة الإنتاج دون توقف.

وطالب بن قدارة شركة الخليج العربي للنفط «بضرورة العمل على حلحلة مشاكلها المالية والاهتمام باستكمال مشاريع منظومات القياس والعمل على إجراء العمرة السنوية لمصفاة السرير في العام 2024» وفق المؤسسة.

بن قدارة متحدثا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
بن قدارة متحدثا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
لقطة جماعية للمشاركين في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
لقطة جماعية للمشاركين في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، الثلاثاء 9 يناير 2024. (المؤسة الوطنية للنفط)
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