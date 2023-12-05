بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ «كوب28» إطلاق مبادرة بعنوان «نفكر بالغد»، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضح بن قدارة في مداخلته في إحدى فعاليات المؤتمر الأممي المقامة في مدينة إكسبو بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن المبادرة مقدمة «من المؤسسة الوطنية للنفط بهدف تحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا».

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وأوضحت المبادة أن تحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا «يأتي من خلال اعتماد ممارسات صديقة للبيئة مثل القضاء على حرق الغاز وتسرب النفط».

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مبادرة «نفكر بالغد» تهتم بتوليد الطاقات المتجددة لتزويد الحقول النفطية بطاقة نظيفة ومشروع لزيادة المساحات الخضراء في المناطق النفطية بزراعة مليون شجرة.

مشاركة بن قدارة في إحدى فعاليات «كوب28» في دبي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

مشاركة بن قدارة في إحدى فعاليات «كوب28» في دبي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

مشاركة بن قدارة في إحدى فعاليات «كوب28» في دبي. (المؤسسة الوطنية للنفط)