ليبيا تشارك بجناح في المعرض الدولي على هامش «كوب 28»

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك الدولة الليبية بجناح في المعرض الدولي المقام بمدينة دبي، التي تستضيف مؤتمر المناخ «كوب 28»، وذلك بهدف إيجاد مساحات أوسع لمبادرات الطاقة النظيفة حول العالم.

افتتح جناح ليبيا المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، بحسب بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

ويبرز الجناح سياسات الدولة الليبية المتعلقة بالبيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، والإيفاء بالتزاماتها في دعم الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.

- حضور رسمي وشعبي ليبي في «كوب 28»

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خارطة طريق ليبية مرتقبة بشأن المناخ

وأضاف البيان أن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ستُعلن ضمن مشاركتها بـ«كوب 28» خارطة طريق لسياسة مناخية متكاملة للدولة الليبية، وتفاصيل الاستراتيچية الوطنية بشأن التحول إلى الطاقات المتجددة، والإعلان عن مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط لصفر انبعاثات.

ويعقد الوفد الحكومي المتخصص لقاءات ثنائية مع مؤسسات رائدة في مجالات البيئة ومواجهة آثار التغيُّر المناخي، ومجال الاستثمار في الطاقات النظيفة.

وعلى مستوى القادة، شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس الماضي، في افتتاح قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية.

كما تشارك ليبيا في المؤتمر على المستوى الشعبي عبر ثلاثة من أبنائها: الطفلة ريفان أحمد (13 عامًا)، إلى جانب شابين آخرين: علي وسارة، وفقًا لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا، الذي أكد أن الثلاثة سيكونون صوت ليبيا الشبابي في قمة المناخ.