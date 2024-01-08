«حكومة الوحدة»: 85% نسبة الأرشفة الإلكترونية ببعض فروع مصلحة التسجيل العقاري

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إحراز تقدم كبير في العمل على تحول مصلحة التسجيل العقاري إلى نظام الأرشفة الإلكترونية، مشيرة إلى أن نسبة الأرشفة الإلكترونية لعمل بعض فروع المصلحة بلغت نحو 85%.

واجتمعت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة عبدالرحمن، اليوم الإثنين، بديوان الوزارة في طرابلس مع رئيس مصلحة التسجيل العقاري ورؤساء فروع المصلحة على مستوى ليبيا.

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وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «تناول جملة من المواضيع وعلى رأسها التحول إلى نظام الأرشفة الإلكترونية لعمل المصلحة والتي تم إحراز تقدم كبير فيها حيث وصلت نسبة الأرشفة الإلكترونية إلى 85% في بعض الفروع».

اعتماد خطة مصلحة التسجيل العقاري لسنة 2024

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تناول أيضا الصعوبات التي تواجه عمل بعض فروع مصلحة التسجيل العقاري وكذلك الاحتياجات والمتطلبات والتجهيزات التي تحتاجها، مؤكدة «اعتماد خطة المصلحة لسنة 2024 خلال الاجتماع وذلك بعد مراجعتها وإضافة بعض الأهداف إليها».

اجتماع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن مع رئيس ورؤساء فروع مصلحة التسجيل العقاري. (وزارة العدل)

اجتماع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن مع رئيس ورؤساء فروع مصلحة التسجيل العقاري. (وزارة العدل)