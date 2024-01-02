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«العدل» توجه برقمنة خدمات مصلحة التسجيل العقاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 12:46 صباحا
«العدل» توجه برقمنة خدمات مصلحة التسجيل العقاري
جانب من اجتماع وزيرة العدل حليمة إبراهيم مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الإثنين 1 يناير 2024 (وزارة العدل)
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وجهت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة إبراهيم، اليوم الإثنين، بوضع الميكنة والأرشفة الإلكترونية ضمن خطة السنة لمصلحة التسجيل العقاري، مؤكدة اتجاه الوزارة العدل إلى التقنية لتسهيل خدمات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع رئيس ومديري الإدارات والأقسام بمصلحة التسجيل العقاري تركز على عرض ومناقشة خطة العمل للمصلحة لعام 2024، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأكدت حليمة إبراهيم أهمية العمل الذي تقوم به المصلحة خدمة للمواطن والنشاط الاقتصادي في البلاد، داعية العاملين كافة إلى بذل الجهود الممكنة لتطوير العمل.

جانب من اجتماع وزيرة العدل حليمة إبراهيم مع رئيس مصلحة التسجيل العقاري، الإثنين 1 يناير 2024 (وزارة العدل)
جانب من اجتماع وزيرة العدل حليمة إبراهيم مع رئيس مصلحة التسجيل العقاري، الإثنين 1 يناير 2024 (وزارة العدل)
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