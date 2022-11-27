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الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 05:57 مساء
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
اجتماع الدبيبة مع وزيرة العدل ورئيس مصلحة التسجيل العقاري، الأحد 27 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية، مؤكدًا «ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالإضرار بعمل المصلحة، ويكون عمله وفق ما يمنحه له القانون» وفق منصة «حكومتنا».

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

خطة عمل مصلحة التسجيل العقاري
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة خطة عمل مصلحة التسجيل العقاري، مشيرة إلى أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع «ضرورة استمرار عمل المصلحة بما لا يمس القرار رقم (102) لسنة 2011، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، والذي صدر في ظروف استثنائية، وبناء الخطة وفق هذا الأساس».

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وأضافت منصة «حكومتنا» أن وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن أكدت من جانبها خلال الاجتماع أن خطة المصلحة «ستعمل على القيام بعدد من الخدمات التي أصبحت أساسية ولا تمس القرار» رقم (102) لسنة 2012، «أهمها تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون وتعتبر الخطوة الأولى لعودة مصلحة التسجيل العقاري».

مشاكل فروع مصلحة التسجيل العقاري
كما عرض رئيس مصلحة التسجيل العقاري روان السني، خلال الاجتماع، الصعوبات والمشاكل التي تواجه 76 إدارة خدمية على مستوى ليبيا، والفروع الرئيسية للمصلحة خاصة بعد توقفها عن العمل بما يزيد على 10 سنوات، بحسب منصة «حكومتنا».

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