  • Alwasat News
Atwasat

رئيس التسجيل العقاري يؤكد «التفعيل الجزئي» للمصلحة والدبيبة يعتبره إشارة إلى استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 10:01 مساء
رئيس التسجيل العقاري يؤكد «التفعيل الجزئي» للمصلحة والدبيبة يعتبره إشارة إلى استقرار ليبيا
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أكد رئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني «التفعيل الجزئي» للمصلحة، وهو ما اعتبره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «إشارة واضحة إلى استقرار ليبيا»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأجرى الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى مقر مصلحة التسجيل العقاري في طرابلس رفقة وزيرة العدل حليمة إبراهيم. وعقدا اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة بحضور رئيس المصلحة رضوان السني، ومدير مصلحة الأملاك العامة بشير قنيجيوة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع.

تفعيل التسجيل العقاري جاء وفق رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن زيارة الدبيبة إلى مصلحة التسجيل العقاري تهدف «للوقوف على خطة المصلحة للعام الجاري بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (578) للعام 2022».

- الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
- بعد تعيين السني رئيسا لـ«التسجيل العقاري».. المنفي يطلب من الدبيبة وقف التصرف في أملاك الدولة
- اكتمال مشروع الأرشفة الإلكترونية للعقارات بشمال وجنوب طرابلس

وخلال الاجتماع قدم رئيس المصلحة رضوان السني «الموقف حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد على عشر سنوات، من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في العمل»، مؤكدًا أن «مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء».

كما أكد السني للمشاركين في الاجتماع أن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء بشأن التفعيل الجزئي للتسجيل العقاري «جاءت وفق صحيح القانون».

وزيرة العدل: تفعيل التسجيل التجاري أمر لا بد من انطلاقه
من جهتها، أكدت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، أن «بدء العمل بها أصبح أمرًا لا بد من انطلاقه وفق خطوات إدارية منظمة؛ لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويجري القيام به حاليًا من قبل جهات خارج المصلحة»، مشيرة إلى أن الوزارة هي الجهة الإشرافية على المصلحة.

الدبيبة يرفض استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري
من جانبه، رفض الدبيبة خلال كلمته بالاجتماع «استمرار إغلاق مصلحة التسجيل العقاري منذ عشر سنوات ونهب ممتلكاتها وتسرب خبراتها وتأخر تقديم خدماتها للمواطنين دون وجود مبررات حقيقية»، معتبرًا أن الوضع اليوم على عكس وقت إصدار القانون الخاص بوقف التسجيل العقاري الصادر قبل سنوات.

وقال الدبيبة إن «تفقدي اليوم هو تأكيد لدعمي لكم في مقترحاتكم في التفعيل الجزئي للمصلحة وفق رأي إدارة القانون لأهمية المهام المناطة بالمصلحة»، مؤكدًا أن «الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة تعتبر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها».

الدبيبة يشدد على تأهيل كوادر مصلحة التسجيل العقاري
وشدد الدبيبة على ضرورة «البدء في برامج تدريبية طويلة وقصيرة للعاملين بالمصلحة؛ لإعادة نشاطهم والاستفادة من الخبرات في هذه البرامج وتطوير فروعها بالتجهيزات والإمكانات لتستطيع القيام بمهامها»، معتبرًا «أن استئناف عمل المصلحة يعد إشارة واضحة إلى استقرار بلادنا وانطلاق عملية التنمية فيها، وسيُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق خطة عودة الحياة».

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي مصلحة التسجيل العقاري، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري ...
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر ...
مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس

شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات

شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه ...
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام ...
حكومة باشاغا تدعم مستشفى «ابن سينا» في سرت بجهاز أشعة حديث
حكومة باشاغا تدعم مستشفى «ابن سينا» في سرت بجهاز أشعة حديث
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة ...
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل...
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
المزيد
منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق من أنشطتها في ليبيا
منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا ......
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية ......
رئيس التسجيل العقاري يؤكد «التفعيل الجزئي» للمصلحة والدبيبة يعتبره إشارة إلى استقرار ليبيا
رئيس التسجيل العقاري يؤكد «التفعيل الجزئي» للمصلحة والدبيبة ......
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن ......
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة ......
المزيد