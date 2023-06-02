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حبس مسؤول سابق بإدارة التسجيل العقاري في بني وليد بتهمة التزوير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 10:28 صباحا
حبس مسؤول سابق بإدارة التسجيل العقاري في بني وليد بتهمة التزوير
جانب من عملية إزالة التعديات على أملاك الدولة في بني وليد، 9 مارس 2023. (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، حبس مسؤول سابق بإدارة التسجيل العقاري في بني وليد بتهمة تزوير شهادات عقارية.

جاء ذلك بعدما نظر نائب النيابة بمكتب النائب العام مظلمة مرفوعة من بعض شاغلي العقارات المشمولة بتدابير إزالة التعديات على أملاك الدولة في نطاق بلدية بني وليد، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

واستند شاغلو تلك العقارات إلى شهادات عقارية تخولهم سلطات المالك، لكن الاستقصاء كشف انتفاء مشروعية التصرفات الواقعة على العقارات محل البحث؛ لابتنائها على شهادات عقارية مزورة حررها مدير الإدارة السابق؛ «مدفوعا برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره؛ فمكن من زُورت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بصحة ملكيتهم للعقارات؛ وعززت اتجاه إرادة الجناة إلى تحرير عقود تشرع بيعها رغم علمهم بدخولها في دائرة العقارات المملوكة للدولة»، وفق البيان.

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إزالة تعديات على 41 موقعًا مملوكًا للدولة في بني وليد خلال فبراير الماضي
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وأشار البيان إلى انتهاء المحقق إلى الأمر بحبس مسؤول الإدارة؛ ومضى في «طلب المتصرّفين في العقارات بغرض الحصول على نفع غير مشروع؛ وغيرهم ممن أسهموا جنائيًا في إتمام الواقعات محل المتابعة؛ وترتَّب عن فعلهم الجنائي ضررًا أصاب حسني النية من أطراف العلاقات التعاقدية».

إزالة تعديات على 41 موقعًا مملوكًا للدولة في بني وليد
وسبق أن أعلنت النيابة العامة إخلاء 41 موقعا مملوكا للدولة، وإزالة مظاهر التعدي عليها في مدينة بني وليد، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة - طرابلس، خلال شهر فبراير الماضي.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام، بأن مأموري الضبط القضائي المنسوبين إلى مديرية أمن بني وليد، بمساندة عناصر «إدارة إنفاذ القانون»، و«اللواء 444 - قتال»، باشروا تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بإزاحة مظاهر التعدي على مواقع شكلت حيازتها تعديًا على أملاك الدولة العقارية.

وأضاف البيان أن تلك الإجراءات جاءت بناء على تعليمات النائب العام القاضية بإثبات واقعات التعدي على أملاك الدولة الليبية، وإزالة مظاهرها في مدينة بني وليد ومحيطها، حيث جرى سابقًا مهمة إثبات واقعات مخالفة قواعد التخطيط المعتمدة، وتعيين حدود عقارات الدولة التي «تعرضت للغزو»، بمساعدة موظفي مصالح الأملاك العامة، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتخطيط العمراني.

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