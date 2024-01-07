شاهد في «هذا المساء»: خلافات «الرئاسي».. انفراد المنفي أم طموح اللافي؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، ما يتردد عن خلافات بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوه عبدالله اللافي، بشأن توجه الأول بالمشاركة في الحوار السياسي كوسيط بينما يريد اللافي المشاركة كأحد الأطراف الممثلة في الاجتماع، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بصراع نوفذ داخل المجلس.

واحدة من المهام الرئيسية التي تصدى لها المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية، يتمثل في ملف المصالحة الوطنية، حيث يفترض أن يترجم اللقاءات التي عقدها عضو المجلس عبدالله اللافي إلى إجراءات عملية لتحقيق أهداف المصالحة.

هل انتقلت عقدة السلطة والانفراد بالقرار إلى المجلس الرئاسي، وهل صلاحيات المجلس الناتج عن اتفاق الصخيرات، تختلف عن صلاحيات الآخر الناتج عن خارطة طريق الملتقى الوطني، وما المهام المحددة التي يضطلع بها، وماذا قدّم خلال الفترة الماضية؟ كلها أسئلة يناقشها البرنامج مع كل من: المحلل السياسي فيصل بورايقة، ومدير مركز ليبيا للدراسات المستقبلية أسامة الصيد، والباحث في الشأن السياسي محمد درميش.

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