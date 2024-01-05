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في ظل عودة «كورونا».. «مكافحة الأمراض» يدعو لاتباع 6 إرشادات طبية لمواجهة «المعركة»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 10:12 مساء
في ظل عودة «كورونا».. «مكافحة الأمراض» يدعو لاتباع 6 إرشادات طبية لمواجهة «المعركة»
من حملات التطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021. (أرشيفية: مركز مكافحة الأمراض)
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وصف المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوضع الذي تواجه فيه ليبيا الأمراض التنفسية بـ«المعركة»، داعيًا إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية؛ وذلك بعد أيام من تحذيره من  احتمال «زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة نتيجة انتشار المتحور الجديد».

وشدد المركز على ضرورة اتباع هذه النصائح، وتشجيع الآخرين عليها، خصوصًا أن «الوقاية خير من العلاج»، ومن هذه النصائح:
- استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة عالية من الكحول في تنظيف الأيدي بشكل فعال.

- تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بثني المرفق عند العطس أو السعال.

- البقاء في أماكن ذات تهوية جيدة.

- تجنب لمس الوجه بشكل متكرر، خاصة بعد لمس الأسطح العامة مثل الأبواب والأجهزة الإلكترونية.

- الحفاظ على نظافة المنزل والمحيط الشخصي.

- تلقي التطعيمات اللازمة وفقا للبرامج الوطنية للتطعيم.

ارتفاع عدوى الأمراض التنفسية 
وقبل أيام، أكد المركز أن ليبيا سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدوى الأمراض التنفسية منذ بداية أكتوبر الماضي، وأن الحالات تراوحت بين البسيطة والخطيرة مع تسجيل عدد من الوفيات، موضحا أن سبب هذه الأمراض هو فيروس إنفلونزا «A»، وفق عينات سحبتها فرق الرصد.

وشملت العينات الحالات الخطيرة وحالات التنفس الرئوي الحادة، مع إصابة نسب كبيرة من حالات الالتهاب التنفسي كانت بسبب عدوى بكتيرية.

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كما أكد المركز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تعد قليلة، وأن معظم حالات الإصابة عند الأطفال كانت نتيجة عدوى الفيروس المخلوي. وحذر من احتمال «زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة نتيجة انتشار المتحور الجديد».

وأضاف:  «هذا الوضع قد يؤدي إلى ازدياد حالات الإيواء بالمستشفيات خاصة لدى الفئات الهشة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي المناعة المنخفضة، وغيرهم».

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