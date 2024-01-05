بن شرادة: مشاريع النهر الصناعي تتعرض لتعديات.. ولا يمكن استمرارها بدون دعم الجهاز

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة جهاز استثمار مياه النهر، شعيب بن شرادة، إن مشاريع الجهاز في مدينة سرت لا يمكن لها الاستمرار في ظل تعرض بعضها للتعديات.

وقدم بن شرادة، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي سعد بومطاري، في زيارة إلى مواقع تابعة للجهاز في سرت أمس الخميس، تفاصيل تفعيل جهاز الاستثمار بعد تعرضه للعديد من الاعتداءات، مشددا على ضرورة دعم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

الزيارة تشمل مشروع المزارع ومصنع الألبان

ومن بين المواقع التي شملتها الزيارة مشاريع تتبع جهاز النهر الصناعي في سرت ومنها: مصنع ألبان القرضابية، والمحلي الآلي، ومشروع المزارع.

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من جهته، قال بومطاري إن مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي سيكون دائما داعما للمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى الدفع بعمليات الاقتصاد والتنمية في ليبيا.