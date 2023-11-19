زيادة الإنتاج اليومي بمصنع ألبان القرضابية بسرت إلى 3200 لتر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى شعيب بن شرادة أن مصنع ألبان القرضابية التابع للجهاز حقق نموًا في إنتاج الحليب الطبيعي.

وأوضح بن شراردة أن الإنتاج تجاوز أكثر من 3200 لتر في اليوم، مشيرا إلى أن المصنع يعتمد على 200 بقرة حلوب.

500 رأس من الأبقار تساهم في إنتاج المصنع

وأضاف أن إجمالي قطيع الأبقار بالمصنع حاليًا يتجاوز 500 رأس، موضحًا أن إدارة الجهاز عملت على توفير مادة الأعلاف بالمحطة من أجل المحافظة على إنتاجية الحليب الطبيعي.

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وأشار إلى افتتاح مركز توزيع حليب القرضابية الطبيعي أمام مقر المحطة التابعة لإدارة الإنتاج الحيواني بالجهاز، فيما يبلغ سعر لتر الحليب للمستهلك دينارين ونصف الدينار.

ولفت إلى أن الحليب يباع كذلك إلى المندوبين المتعاقدين مع المصنع والذين يسوقونه إلى المحال التجارية ليتم بيعه بثلاثة دينارات للمستهلك.

أبقار في مزرعة تابعة لمصنع ألبان القرضابية في سرت. (الإنترنت)