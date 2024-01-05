تكالة يلتقي وزير الاقتصاد التركي في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وزير الاقتصاد التركي الدكتور عمر بولات في إسطنبول أمس الخميس.

وشهد اللقاء مناقشة العلاقات الليبية التركية وكيف تطورت طوال هذه السنوات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

زيارات خارجية مكثفة

وخلال الشهرين الماضيين زار تكالة عدة دول منها روسيا والولايات المتحدة والمغرب، حيث التقى هناك عديد الدبلوماسيين والمسؤولين في مجالات مختلفة.

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وتناول في تلك اللقاءات التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، خصوصا الاجتماع الذي دعا لعقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للأطراف الرئيسية الفاعلة في ليبيا، إضافة إلى ملفات أخرى منها إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة.