تكالة يناقش الأوضاع السياسية في ليبيا مع نائب وزير الخارجية الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى تكالة نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو أمس الخميس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد وأعضاء المجلس إبراهيم أبوشعالة ومحمود الطبيب وأحمد همومة وفاطمة طليوح وهدى البناني.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل حل الأزمة الحالية وكسر الجمود السياسي عبر الانتخابات، إضافة لتطورات الأوضاع بالشرق الأوسط لاسيما فلسطين.

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وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الجانبين بحثا كذلك خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

تكالة يزور السفارة الليبية في موسكو

وقبل أن يختتم زيارته إلى روسيا أجرى تكالة والوفد المرافق له أمس الخميس زيارة إلى مقر السفارة الليبية في موسكو، حيث كان في استقبالهم سفير ليبيا لدى روسيا أمحمد المغراوي وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

وأطلع السفير الليبي لدى روسيا خلال الزيارة تكالة والوفد المرافق على وضع السفارة والأنشطة التي تقوم بها من أجل إيصال رسالتها المكلفة بها في هذه الساحة المهمة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.