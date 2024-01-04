ضبط شخص بحوزته مخدرات في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية ضبط شخص من سكان مدينة سبها في بوابة القضامة بالمدخل الجنوبي لمدينة غريان، بحوزته كمية من مخدر «الحشيش».

جاء ذلك في إطار التعاون الأمني المشترك وتبادل المعلومات بين وحدة التحري التابعة لقسم مكافحة التهريب والمخدرات غريان ومكتب جهاز دعم الاستقرار غريان، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، ثم أحيل إلى نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية غريان من حيث الاختصاص.