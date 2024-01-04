القيب: إحالة 70% من مرتبات أعضاء هيئة التدريس عن شهر نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، اليوم الأربعاء، إحالة 70% من المرتبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عن شهر نوفمبر من العام 2023.

وأكد القيب، في خطاب موجه إلى رؤساء الجامعات، تعهد وزارة المالية بصرف المبالغ المخصصة للعبء الدراسي مع شهر يناير من عام 2024.

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وفي 12 ديسمبر الماضي، نشرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، خطابا وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزير المالية يفيد بصدور تعليمات من الدبيبة بـ«صرف العبء التدريسي عن شهر نوفمبر الماضي تقديرا لأعضاء هيئة التدريس واحتراما لما جرى الاتفاق عليه بين النقابة ووزيري التعليم العالي والتعليم التقني والفني».

جاء ذلك بعدما أثيرت أنباء عن ورود رواتب شهر نوفمبر بالراتب الأساسي، من دون علاوة التدريس 70%، إضافة إلى العبء الإضافي وهو ما قيمته ثلثي رواتب أعضاء هيئة التدريبي الجامعي تقريبا.