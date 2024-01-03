طرابلس.. ضبط مجموعة من الشباب حاولوا خطف فتاة صدمت سيارتهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط مجموعة من الشباب لم تحدد عددهم شرعوا في خطف وسب وتهديد فتاة صدمت سيارتهم ما تسبب في خدشها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما صدمت سيارة الفتاة سيارة أخرى على متنها مجموعة من الشباب على الطريق العام بدائرة الحي الصناعي، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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فما كان من المتهمين إلا أن حاولوا خطف الفتاة بعد سبها وتهديدها، وبعض القبض عليهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وجرت إحالتهم جميعًا إلى مركز الحي الصناعي من حيث الاختصاص.