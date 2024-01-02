عمومية «التكافل الاجتماعي» تناقش مقترحات لزيادة إيرادات الصندوق

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي بديوان وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول لسنة 2024 بحضور منتسبي الصندوق والذي جرى خلاله مناقشة عدد من الملفات من بينها مقترحات بشأن زيادة إيرادات الصندوق.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة جدول الأعمال المعدّ من قبل لجنة الإدارة والمتضمن مناقشة النظام الأساسى للصندوق ولائحة عمل اللجنة، وكذلك مقترحات خاصة بزيادة إيرادات الصندوق».

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وأصدر وزير العمل والتأهيل علي العابد في وقت سابق قرارًا بإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي يتولى تقديم المساعدات الاجتماعية للموظفين بديوان الوزارة؛ لتعزيز الروابط الاجتماعية وتنمية روح التعاون في العمل، وتقديم المساعدة للموظف أو أسرته في عدد من الحالات.

اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي الأول للعام الجاري، الثلاثاء 2 يناير 2024، (وزارة العمل والتأهيل)

اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي الأول للعام الجاري، الثلاثاء 2 يناير 2024، (وزارة العمل والتأهيل)

اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي الأول للعام الجاري، الثلاثاء 2 يناير 2024، (وزارة العمل والتأهيل)