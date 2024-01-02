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العابد يعلن موعد انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم والتدريب 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 05:00 مساء
العابد يعلن موعد انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم والتدريب 2024
وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، علي العابد. (وزارة العمل والتأهيل)
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أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، علي العابد، موعد انطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم والتدريب 2024»، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لتأهيل الشباب الليبي وإدماجهم في سوق العمل.

وقال العابد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، إن فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم والتدريب في نسخته الرابعة ستُعقَد خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير المقبل بالمدينة الرياضية في طرابلس.

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وأكد العابد أن الملتقى والمعرض المصاحب له يأتيان في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة والتي اختصاصها التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل لإدماجهم في السوق، وسيشارك فيهما عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات التدريبية المحلية والدولية.

وأوضح العابد أن الملتقى سيكون مساحة للتعرف على ما تقدمه وزارة العمل في مجال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الاعتماد المؤسسي الذي تمنحه الوزارة لجهات التدريب الخاصة، منوهًا بأن الملتقى يتخلله العديد من الندوات والجلسات الحوارية التي تخص الباحثين عن العمل.

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