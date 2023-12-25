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وزير العمل بحكومة الدبيبة: حملات تفتيشية وتدريب موظفي مكتب بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 05:34 مساء
وزير العمل بحكومة الدبيبة: حملات تفتيشية وتدريب موظفي مكتب بنغازي
العابد ومدير مكتب العمل بنغازي طارق هيبة، 25 ديسمبر 2023. (وزارة العمل)
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شدد وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد الرضا اليوم الإثنين على «استمرار الحملات التفتيشية بمكتب العمل ببلدية بنغازي، وتقديم الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق الذي تم الربط معه إلكترونيا».

والتقى العابد مع مدير مكتب العمل بنغازي طارق هيبة بالعاصمة طرابلس، واستعرض اللقاء سير العمل بالمكتب والصعوبات التي يواجهها، وفق بيان صادر عن الوزارة الإثنين.

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تدريب الباحثين عن العمل في بنغازي
وناقش اللقاء تدريب الباحثين عن العمل، وإمكانية تهيئة وتجهيز مراكز التدريب المتاحة في البلدية خاصة المركز الليبي الصيني ببنغازي ليقوم بدوره. وأكد وزير العمل والتأهيل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن موظفي المكتب سيجري تضمينهم في برامج التدريب الوظيفي للرفع من كفاءتهم في برامج التدريب للعام 2024.

وتعاني ليبيا انقساما بين حكومتين إحداهما في غرب البلاد منبثقة عن ملتقى جنيف ويترأسها عبدالحميد الدبيبة، والأخرى مكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد، وفي حين يتولى العابد وزارة العمل في حكومة الدبيبة، فإن عبدالله الشارف أرحومة هو وزير العمل في حكومة حماد.

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