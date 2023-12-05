  • Alwasat News
Atwasat

العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 03:04 مساء
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»
وزير العمل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وصف وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، على العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، بيانات المنظمة الدولية للهجرة بشأن العمال الأجانب في ليبيا بأنها «غير دقيقة»، وذلك في حوار مع وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175 ألفا و132 مواطنا نيجيريا (25% من إجمالي السكان الأجانب)، و195 ألفا و924 مصريا (24%)، و123 ألفا و607 تشاديين (18%)، و30 ألفا و95 نيجيريا (4%)، و14 ألفا و783 غانيا، و12 ألفا و581 ماليا (2%).

وقال الرضا لـ«نوفا» إن وزارته «تعد إحصاءات أكثر دقة لمطلع العام 2024»، مشيرا إلى «استقدام العمال عبر طرق خارجة عن سيطرة سلطة الدولة، ولا يحملون تصاريح عمل من الوزارة المختصة».

ليبيا والهجرة غير النظامية
وبشأن تدفقات غير النظامية، قال الوزير إن ليبيا «دولة متأثرة بالأزمات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو غيره»، مشيرا إلى أن بلاده «ليست بلد منشأ ولا وجهة، بل هي بلد عبور للهجرة غير النظامية».

تشكيل لجنة مشتركة من 3 وزارات لدراسة أوضاع العمالة الوافدة
العابد يبحث تدريب الباحثين عن العمل في إنتلات البيضان
العابد يدعو الجهات الحكومية والدولية إلى الإسهام في إنجاح المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

لكن العابد استدرك: «من المهم أن تلعب ليبيا دورا مهما في إدارة هذه الظاهرة، وذلك بطريقة تعود بالنفع على بلدان المنشأ وبلدان العبور والمقصد. هذه هي رؤيتنا الإستراتيجية في وزارة العمل». وأضاف أن وزارته «تحاول خلال المناقشات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الإسهام في الاستثمارات، لدعم التنمية في البلدان المصدرة للمهاجرين»، متابعا: «ليبيا تستفيد من توظيف العمالة بشكل منظم، نظرا لأن سوق العمل الوطني واعد، وقادر على استيعاب وإدماج عدد كبير من العمالة الوافدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي

الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف ...
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه

يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء
الدبيبة: تشكيل لجنة لتحديد القيمة الفعلية للكهرباء
سفير مالطا: افتتاح قسم قنصلي في مصراتة قريبا
سفير مالطا: افتتاح قسم قنصلي في مصراتة قريبا
الدبيبة: لا بد من وضع برنامج متكامل لصيانة مصفاة الزاوية (فيديو)
الدبيبة: لا بد من وضع برنامج متكامل لصيانة مصفاة الزاوية (فيديو)
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»
ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس
ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
المزيد
اتفاقية تعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية
اتفاقية تعاون بين وزارة العمل ومؤسسة بريطانية...
انتخاب فوزية كروان رئيسة للجنة حقوق الإنسان في مجلس الدولة
انتخاب فوزية كروان رئيسة للجنة حقوق الإنسان في مجلس الدولة...
بسبب ضعف الدولة الليبية: ازدهار السوق السوداء في تجارة الذهب والخردة المعدنية
بسبب ضعف الدولة الليبية: ازدهار السوق السوداء في تجارة الذهب......
ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس
ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس...
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»
العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»...
المزيد