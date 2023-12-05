العابد: أرقام منظمة الهجرة عن العمال الأجانب «غير دقيقة»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، على العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، بيانات المنظمة الدولية للهجرة بشأن العمال الأجانب في ليبيا بأنها «غير دقيقة»، وذلك في حوار مع وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175 ألفا و132 مواطنا نيجيريا (25% من إجمالي السكان الأجانب)، و195 ألفا و924 مصريا (24%)، و123 ألفا و607 تشاديين (18%)، و30 ألفا و95 نيجيريا (4%)، و14 ألفا و783 غانيا، و12 ألفا و581 ماليا (2%).

وقال الرضا لـ«نوفا» إن وزارته «تعد إحصاءات أكثر دقة لمطلع العام 2024»، مشيرا إلى «استقدام العمال عبر طرق خارجة عن سيطرة سلطة الدولة، ولا يحملون تصاريح عمل من الوزارة المختصة».

ليبيا والهجرة غير النظامية

وبشأن تدفقات غير النظامية، قال الوزير إن ليبيا «دولة متأثرة بالأزمات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو غيره»، مشيرا إلى أن بلاده «ليست بلد منشأ ولا وجهة، بل هي بلد عبور للهجرة غير النظامية».

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لكن العابد استدرك: «من المهم أن تلعب ليبيا دورا مهما في إدارة هذه الظاهرة، وذلك بطريقة تعود بالنفع على بلدان المنشأ وبلدان العبور والمقصد. هذه هي رؤيتنا الإستراتيجية في وزارة العمل». وأضاف أن وزارته «تحاول خلال المناقشات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الإسهام في الاستثمارات، لدعم التنمية في البلدان المصدرة للمهاجرين»، متابعا: «ليبيا تستفيد من توظيف العمالة بشكل منظم، نظرا لأن سوق العمل الوطني واعد، وقادر على استيعاب وإدماج عدد كبير من العمالة الوافدة».