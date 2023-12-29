العابد: تسهيل إجراءات استقدام العمالة لمشروع الطريق الدائري

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لاستقدام العمالة لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس، الذي يشرف على تنفيذه جهاز المرافق والإسكان وينفذه ائتلاف الشركات المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة لموقع مشروع اليوم الخميس، رفقة مدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير عام المشروع الدائري الثالث عادل عبد المحسن.

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وقدم مدير عام الجهاز نبذة عن المشروع، وما جرى إنجازه، فيما اطلع الوزير العابد على إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في المواقع.

وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات التدريب أثناء العمل، وتشغيل العمالة الوطنية في المشروع، مشددا على تطبيق المعايير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة في ما يخص السكن العمالي.

وتبلغ قيمة العقد الموقَّع مع ائتلاف الشركات المصرية في يناير 2022، حوالي 3 مليارات و734 مليون دينار ليبي، بحسب تصريحات رئيس لجنة إدارة المشروع الدائري الثالث كمال البيطار تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV).

وأكد البيطار أن الشركات باشرت العمل في 20 أغسطس الماضي، في حين ينص العقد على تنفيذ المشروع في غضون 12 شهرًا، وهو «مشروط بتسليم الـ24 كيلومترًا بالكامل خالية من جميع العوائق».

فيما أعلن مدير مشروع الطريق الدائري الثالث من طرف المقاول، المهندس عادل عبدالمحسن، أن 70% من العاملين بالمشروع ليبيون.

جانب من اجتماع وزير العمل والتأهيل علي العابد مع القائمين على مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة العمل)

جانب من اجتماع وزير العمل والتأهيل علي العابد مع القائمين على مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة العمل)

وزير العمل والتأهيل علي العابد يزور موقع مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث، الخميس 28 ديسمبر 2023 (وزارة العمل)