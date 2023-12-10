البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد تسليمه (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة إدارة المشروع الدائري الثالث، كمال البيطار، إن القيمة الحقيقة للعقد الموقَّع مع ائتلاف الشركات المصرية في يناير 2022، تبلغ 3 مليارات و734 مليون دينار ليبي، نافيًا صحة الأنباء المتداولة في السابق عن بلوغ العقد 5 مليارات دينار.

وعن موعد تسليم المشروع، أكد البيطار في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV)، أن الشركات باشرت العمل في 20 أغسطس الماضي، في حين ينص العقد على تنفيذ المشروع في غضون 12 شهرًا، وهو «مشروط بتسليم الـ24 كيلومترًا بالكامل خالية من جميع العوائق».

وبشأن الإنشاءات الجارية، تابع أن المقاول بدأ أعماله من تقاطع طريق المطار، بالإضافة إلى تقاطع «حي صلاح الدين»، قبل فتح المجال في مواقع أخرى بمنطقة «طريق الشوك» إلى ما بعد «جزيرة عودة الحياة».

- مدير بمشروع الطريق الدائري لبرنامج «فلوسنا»: مقاولو الباطن و70% من العاملين ليبيون (فيديو)

- «فلوسنا»: مشروع الطريق الدائري بطرابلس .. حقيقة أم وهم؟

عقبات في أجزاء بطريق الدائري الثالث

وأشار البيطار إلى عدة عقبات لا تزال تواجه أجزاء في مخطط المشروع، من بينها عدم الانتهاء من التفاوض مع ساكني تقاطع، يبلغ 6 كيلومترات يبدأ من كوبري «الإتش» إلى «طريق الشوك»، بغرض دفع تعويضاتها لأصحاب العقارات لإزالتها.

وأضاف أن العقبة الأخرى تتمثل في خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي وخطوط كهرباء التي يلزم تحويرها وإزالتها عن طريق شركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كيف جرى اختيار ائتلاف الشركات المصرية؟

وعن طريقة اختيار ائتلاف الشركات المصرية، شرح المسؤول أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق كان يسعى منذ العام 2011 لاستكمال طريق الدائري الثالث، حيث جرى التواصل مع شركات كورية وصينية وأوروبية، لكنها لم تستجب؛ نظرًا لتردي الأوضاع الأمنية خلال السنوات الماضية.

وتابع البيطار: «خلال العامين 2020 - 2021 حصل الجهاز على عرض من شركة تركية، وتفاوض معها ووصل إلى مرحلة متقدمة، وعندما تسلمت حكومة الوحدة الوطنية طلبت عروضًا أخرى من ضمنها شركات مصرية، قدمت عرضها من خلال لجان مكلفة من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق».

ما هي الشركات التي تشارك في تنفيذ الطريق الدائري الثالث؟

من جانبه، قال مدير المشروع من طرف المقاول، المهندس عادل عبدالمحسن، إن الائتلاف المشارك في تنفيذ المشروع يضم أربعًا من كبرى الشركات المصرية وهي «حسن علام» و«أوراسكوم» و«رواد» و«نيوم» والتي نفذت «مشرعات ضخمة» سواء في مصر أو دول أفريقية.

وشدد عبدالمحسن في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» أيضًا على أن الشركات تعمل وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، حيث كانت البداية الفعلية في 20 أغسطس الماضي، متابعًا: «نحن جادون لتنفيذ المشروع، ولا توجد أي نية للتراجع، ونعمل في مناخ آمن ومستقر».