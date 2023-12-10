  • Alwasat News
Atwasat

البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد تسليمه (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 07:56 مساء
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد تسليمه (فيديو)
رئيس لجنة إدارة المشروع الدائري الثالث، كمال البيطار، خلال حديثه لبرنامج فلوسنا (صورة من مقطع فيديو: قناة الوسط)
alwasat radio

قال رئيس لجنة إدارة المشروع الدائري الثالث، كمال البيطار، إن القيمة الحقيقة للعقد الموقَّع مع ائتلاف الشركات المصرية في يناير 2022، تبلغ 3 مليارات و734 مليون دينار ليبي، نافيًا صحة الأنباء المتداولة في السابق عن بلوغ العقد 5 مليارات دينار.

وعن موعد تسليم المشروع، أكد البيطار في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV)، أن الشركات باشرت العمل في 20 أغسطس الماضي، في حين ينص العقد على تنفيذ المشروع في غضون 12 شهرًا، وهو «مشروط بتسليم الـ24 كيلومترًا بالكامل خالية من جميع العوائق».

وبشأن الإنشاءات الجارية، تابع أن المقاول بدأ أعماله من تقاطع طريق المطار، بالإضافة إلى تقاطع «حي صلاح الدين»، قبل فتح المجال في مواقع أخرى بمنطقة «طريق الشوك» إلى ما بعد «جزيرة عودة الحياة».

- مدير بمشروع الطريق الدائري لبرنامج «فلوسنا»: مقاولو الباطن و70% من العاملين ليبيون (فيديو)
- «فلوسنا»: مشروع الطريق الدائري بطرابلس .. حقيقة أم وهم؟

عقبات في أجزاء بطريق الدائري الثالث
وأشار البيطار إلى عدة عقبات لا تزال تواجه أجزاء في مخطط المشروع، من بينها عدم الانتهاء من التفاوض مع ساكني تقاطع، يبلغ 6 كيلومترات يبدأ من كوبري «الإتش» إلى «طريق الشوك»، بغرض دفع تعويضاتها لأصحاب العقارات لإزالتها.

وأضاف أن العقبة الأخرى تتمثل في خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي وخطوط كهرباء التي يلزم تحويرها وإزالتها عن طريق شركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كيف جرى اختيار ائتلاف الشركات المصرية؟
وعن طريقة اختيار ائتلاف الشركات المصرية، شرح المسؤول أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق كان يسعى منذ العام 2011 لاستكمال طريق الدائري الثالث، حيث جرى التواصل مع شركات كورية وصينية وأوروبية، لكنها لم تستجب؛ نظرًا لتردي الأوضاع الأمنية خلال السنوات الماضية.

وتابع البيطار: «خلال العامين 2020 - 2021 حصل الجهاز على عرض من شركة تركية، وتفاوض معها ووصل إلى مرحلة متقدمة، وعندما تسلمت حكومة الوحدة الوطنية طلبت عروضًا أخرى من ضمنها شركات مصرية، قدمت عرضها من خلال لجان مكلفة من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق».

ما هي الشركات التي تشارك في تنفيذ الطريق الدائري الثالث؟
من جانبه، قال مدير المشروع من طرف المقاول، المهندس عادل عبدالمحسن، إن الائتلاف المشارك في تنفيذ المشروع يضم أربعًا من كبرى الشركات المصرية وهي «حسن علام» و«أوراسكوم» و«رواد» و«نيوم» والتي نفذت «مشرعات ضخمة» سواء في مصر أو دول أفريقية.

وشدد عبدالمحسن في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» أيضًا على أن الشركات تعمل وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، حيث كانت البداية الفعلية في 20 أغسطس الماضي، متابعًا: «نحن جادون لتنفيذ المشروع، ولا توجد أي نية للتراجع، ونعمل في مناخ آمن ومستقر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من بوتين
خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من ...
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا منذ يونيو
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا ...
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد تسليمه (فيديو)
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد...
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر ...
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة ......
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
المزيد
المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية
المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية ......
وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة إسبانيا
وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة ......
شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس وضواحيها
شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس ......
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ......
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة ......
المزيد