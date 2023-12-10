مدير بمشروع الطريق الدائري لبرنامج «فلوسنا»: مقاولو الباطن و70% من العاملين ليبيون (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير مشروع الطريق الدائري الثالث من طرف المقاول، المهندس عادل عبدالمحسن، إن 70% من العاملين بالمشروع ليبيون، مشيرًا إلى انتعاش قطاعات اقتصادية في طرابلس بسبب المشروع.

وأضاف عبدالمحسن في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط (WTV) أن الكسارات والسيارات المستخدمة في الطريق يعمل عليها ليبيون. كما أن هناك جزءًا كبيرًا من مقاولي الباطن العاملين في الطريق من الشركات الليبية المحلية.

وأشار إلى أن الشارع الطرابلسي بات يشعر بحراك مع العمل في الطريق الدائري، متابعًا أن زيادة تأجير السيارات وانتعاش تجارة المواد الغذائية يرجعان للعمل في المشروع.

وأكد عبدالمحسن، وهو ممثل عن ائتلاف الشركات المصرية العاملة على تنفيذ المشروع، أن الشركات المصرية نقلت معدات لها إلى موقع العمل في الطريق الدائري، وباشرت العمل سواء هي أو تلك التي جاءت من السوق المحلية، وهناك تعاون وتناغم بين الشركات المصرية.