وفاة شخص جراء حادث سير مروع بطريق المطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، وفاة شخص في حادث سير مروع بطريق المطار في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحادث وقع بعد جسر الخزانات باتجاه الجسر الحديدي بين سيارة ودراجة نارية نتيجة سرعة سائق سيارة.

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وأفادت بأن الحادث أسفر عن وفاة شخص في مقتبل العمر، منوهة بأن السائق سلم نفسه لقسم شرطة أبوسليم لإحالته إلى النيابة.

وأمس الأحد، أعلنت مديرية أمن طرابلس أيضًا عن حادث سير مماثل نتيجة السرعة الزائدة بطريق السبعة أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 65 عامًا.

سيارة مهشمة جراء حادث سير بطريق المطار، 1 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)