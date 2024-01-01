الطرابلسي يوقع ترقيات 42474 عضوًا بهيئة الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، ترقيات 42474 عضوًا من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بمختلف مكونات هيئة الشرطة.

وشملت الترقيات 2845 ضابطًا، و35709 من ضباط صف وأفراد، و3920 موظفًا، بعدما جرى استكمال إجراءاتهم كافة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأكد الطرابلسي أن هذه الترقيات شملت منتسبي وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها على مستوى ليبيا، أملاً أن تكون هذه الترقيات حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد.

حضر مراسم التوقيع مدير مكتب الوزير اللواء عبدالواحد عبدالصمد، ومدير إدارة الشؤون الإدارية اللواء نبيل القماطي.

الطرابلسي يوقع ترقيات بهيئة الشرطة، الإثنين 1 يناير 2024. (وزارة الداخلية)

الطرابلسي يوقع ترقيات بهيئة الشرطة، الإثنين 1 يناير 2024. (وزارة الداخلية)