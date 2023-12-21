الطرابلسي يرقي أول عنصر نسائي بهيئة الشرطة إلى رتبة لواء

القاهرة - بوابة الوسط

رقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد مصطفى الطرابلسي، العميد سامية عبدالعزيز العرامي، إلى رتبة لواء، لتكون أول عنصر نسائي بهيئة الشرطة يرقى إلى هذه الرتبة في ليبيا.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المرأة في المجال الشرطي.

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وأعلن مركز تدريب الشرطة النسائية التابع للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية مطلع الشهر الجاري، فتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون الشرطة.

ومطلع نوفمبر الماضي نوهت وزارة الداخلية إلى أنها تستعد للبدء في حملة إعلامية بهدف تشجيع المرأة الليبية على العمل في هيئة الشرطة بشكل أكثر فعالية.

لقاء الطرابلسي مع العميد سامية العرامي لترقيتها إلى رتبة لواء، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)

لقاء الطرابلسي مع العميد سامية العرامي لترقيتها إلى رتبة لواء، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)