  • Alwasat News
Atwasat

الطرابلسي يرقي أول عنصر نسائي بهيئة الشرطة إلى رتبة لواء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 09:38 مساء
الطرابلسي يرقي أول عنصر نسائي بهيئة الشرطة إلى رتبة لواء
الطرابلسي يرقي العميد سامية العرامي إلى رتبة لواء، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

رقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد مصطفى الطرابلسي، العميد سامية عبدالعزيز العرامي، إلى رتبة لواء، لتكون أول عنصر نسائي بهيئة الشرطة يرقى إلى هذه الرتبة في ليبيا.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المرأة في المجال الشرطي.

- الدبيبة يدعو إلى مشاركة نسائية أكبر في القضايا العامة.. ويعلن تأسيس جائزة المرأة الليبية
- حكومة الوحدة الوطنية تتعهد بتعزيز دور المرأة الليبية في كل المجالات

وأعلن مركز تدريب الشرطة النسائية التابع للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية مطلع الشهر الجاري، فتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون الشرطة.

ومطلع نوفمبر الماضي نوهت وزارة الداخلية إلى أنها تستعد للبدء في حملة إعلامية بهدف تشجيع المرأة الليبية على العمل في هيئة الشرطة بشكل أكثر فعالية.

لقاء الطرابلسي مع العميد سامية العرامي لترقيتها إلى رتبة لواء، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
لقاء الطرابلسي مع العميد سامية العرامي لترقيتها إلى رتبة لواء، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
لقاء الطرابلسي مع العميد سامية العرامي لترقيتها إلى رتبة لواء، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
لقاء الطرابلسي مع العميد سامية العرامي لترقيتها إلى رتبة لواء، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة...
قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر

قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة

«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»

بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟

هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة

موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة
«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الدبيبة: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال
حكومة الدبيبة: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
المنفي يبحث مع الكبير الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024
المنفي يبحث مع الكبير الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات...
إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 36 مليون برميل خلال نوفمبر
إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 36 مليون برميل خلال نوفمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
المزيد
الطرابلسي يرقي أول عنصر نسائي بهيئة الشرطة إلى رتبة لواء
الطرابلسي يرقي أول عنصر نسائي بهيئة الشرطة إلى رتبة لواء...
السيسي يهنئ المنفي بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مصر لاستقرار ليبيا
السيسي يهنئ المنفي بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مصر لاستقرار ......
وصول 9 حاويات وصلات كوابل لشركة الكهرباء
وصول 9 حاويات وصلات كوابل لشركة الكهرباء...
إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 36 مليون برميل خلال نوفمبر
إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 36 مليون برميل خلال نوفمبر...
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من ......
المزيد