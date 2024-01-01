إجراء 1233 عملية جراحة قلب وقسطرة ضمن برنامج توطين العلاج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إجراء 1233 جراحة قلب وقسطرة وقلب مفتوح للأطفال في المراكز الطبية المختلفة ضمن إطار برنامج توطين الخدمات العلاجية بالداخل، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وعقد نائب رئيس الحكومة ووزيرة الصحة المكلف رمضان أبوجناح، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة تنفيذ العقود الخاصة بإجراء تلك العمليات التي بلغت تكلفتها 14 مليونا و112 ألفا و505 دنانير، بمتوسط سعر 11 ألفا و500 دينار للعملية الواحدة، تكللت جميعها بالنجاح تحت إشراف إدارات المراكز الطبية، وفق بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

ارتفاع حالات الأمراض المزمنة

وأشار أبوجناح إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها المراكز الطبية، فيما يتعلّق بإدارة التكاليف في ظل الالتزام بتحسين معايير الخدمات العلاجية، وتزايد حالات الأمراض المزمنة كأمراض القلب التي شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة.

- فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

وحث الوزير المجتمعين على التنسيق المتواصل من أجل تسريع الإجراءات المالية، حتى تتمكن المراكز الطبية من استكمال تنفيذ العمليات الجراحية للمرضى الذين ينتظرون إجراء العمليات المقررة بقوائم الانتظار.