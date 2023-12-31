حجز مجموعة من الأشخاص وإقفال محال لبيع كماليات السيارات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، حجز مجموعة من الأشخاص وإقفال عدد من محال بيع كماليات السيارات بعد ضبط مخالفات خلال حملة أمنية نفذتها الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى برئاسة مدير الأمن اللواء أحمد الشامخ.

وباشرت الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية في تنفيذ حملة أمنية لمكافحة جميع الظواهر السلبية ومنها ظاهرة الزجاج المعتم واستهداف محال بيع كماليات السيارات بسوق الحديقة ومنطقة شبنة وعدة مناطق بالمدينة وبإشراف من مشرف الخطة الأمنية العميد عبدالمنعم المهشهش، بحسب ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكدت مديرية أمن بنغازي «ضبط العديد من الملصقات المستخدمة في تعتيم الزجاج وإقفال المحلات التي ضُبِطت فيها هذه المخالفات وإيداع مالكيها بالحجز القانوني»، مشيرة إلى «ضبط أشخاص داخل المحلات سالفة الذكر لا يحملون إثبات هوية».

كما أكدت المديرية «ضبط جميع المخالفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص»، مشيرة إلى أن الحملة الأمنية شارك في تنفيذها جهاز البحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي وبإسناد من درويات الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة.

الحملة الأمنية ضد محلات كماليات السيارات في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

الحملة الأمنية ضد محلات كماليات السيارات في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

الحملة الأمنية ضد محلات كماليات السيارات في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

الحملة الأمنية ضد محلات كماليات السيارات في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)