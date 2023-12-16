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مدير أمن بنغازي يتفقد أعمال صيانة مركز شرطة قاريونس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 08:05 مساء
مدير أمن بنغازي يتفقد أعمال صيانة مركز شرطة قاريونس
من زيارة مدير أمن بنغازي لمركز شرطة قاريونس الذي يخضع لأعمال صيانة (مديرية أمن بنغازي)
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تفقد مدير مديرية أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ أعمال الصيانة الجارية بمركز شرطة قاريونس اليوم السبت.

وقالت المديرية في بيان إن اللواء الشامخ اطلع على نسبة إنجاز المقر التي وصلت إلى 70%، مضيفا أن المركز مقرر افتتاحه بعد الصيانة خلال الأشهر المقبلة.

جاءت هذه الجولة ضمن الزيارات التفقدية التي يجريها مدير أمن بنغازي في المقرات والإدارات والمراكز التابعة للمديرية للاطلاع على أوضاعها خاصة تلك الخاضعة لعمليات صيانة أو التي تخضع للتأسيس.

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وفي أبريل الماضي جرى افتتاح المقر الجديد لقسم الشرطة النسائية التابع لمديرية أمن بنغازي في منطقة الهواري. كما يجري التخطيط لإنشاء مركز شرطة حي السلام بالمدينة أيضا. 

من زيارة مدير أمن بنغازي لمركز شرطة قاريونس الذي يخضع لأعمال صيانة (مديرية أمن بنغازي)
من زيارة مدير أمن بنغازي لمركز شرطة قاريونس الذي يخضع لأعمال صيانة (مديرية أمن بنغازي)
من زيارة مدير أمن بنغازي لمركز شرطة قاريونس الذي يخضع لأعمال صيانة (مديرية أمن بنغازي)
من زيارة مدير أمن بنغازي لمركز شرطة قاريونس الذي يخضع لأعمال صيانة (مديرية أمن بنغازي)
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