اجتماع أمني في طرابلس لمناقشة خطة العمل الأمني في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع مسؤولو مديرية أمن طرابلس اليوم السبت لمناقشة خطة العمل الأمني في العام الجديد (2024).

حضر الاجتماع مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة بحضور مساعديه للشؤون الأمنية والشؤون العامة، بجانب عدد من القيادات الأمنية والإدارية، إذ استعرضوا استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد.

ووجه وهيبة الشكر إلى رجال الشرطة على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، مما أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، وفق بيان صادر عن المديرية.

استعراض للمشاكل الأمنية في طرابلس خلال 2023

واستعرضت القيادات الأمنية بمختلف المكاتب والأقسام أبرز العراقيل التي واجهتهم خلال العام 2023، وتحدثوا عن المقترحات لعلاج هذه المشاكل في العام الجديد.

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وشدد مدير الأمن على ضرورة «حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية».

كما دعا وهيبة إلى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه جميع الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.