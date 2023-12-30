شركة الكهرباء: استمرار الأعمال في مشروع محطة الخليج البخارية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، استمرار الأعمال في الوحدة الثانية بمشروع محطة الخليج البخارية، لإدخالها وإضافتها على الشبكة الكهربائية.

وشددت الشركة، في بيان، على ضرورة «إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي تعول عليه الشركة لإضافة قدرات توليد جديدة، دعما للشبكة والرفع من كفاءتها».

وأمس الجمعة، أكدت الشركة استمرار أعمال صيانة الوحدة الأولى والثانية والثالثة في محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وصول قطعا غيار إلى محطتي الرويس والخمس

بينما وصلت قطع غيار، أمس، إلى محطة كهرباء الرويس الغازية بالجبل الغربي، ضمن عقد الاتفاقية مع شركة «سيمنس» الألمانية. كما وصلت إلى محطة كهرباء الخمس الغازية قطع غيار موردة من شركة «GE» الأميركية.

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وتجري حاليا أعمال الصيانة على مصفيات مدخل مياه البحر للوحدات البخارية (المصفي رقم 2)، لتضاف على الشبكة الكهربائية في الفترة القريبة المقبلة، وفق الشركة.

وتسعى الشركة إلى إجراء صيانات واسعة لوحدات التوليد على مستوى المناطق، لرفع كفاءتها وزيادة أدائها الإنتاجي.

من أعمال الصيانة بالوحدة الثانية بمشروع محطة الخليج البخارية، (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة بالوحدة الثانية بمشروع محطة الخليج البخارية، (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة بالوحدة الثانية بمشروع محطة الخليج البخارية، (الشركة العامة للكهرباء)