شركة الكهرباء: أعمال صيانة في الزاوية وقصر بن غشير.. ووصول معدات لمحطتي الخمس والرويس

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أعمال صيانة الوحدة الأولى والثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وتجري حاليا أعمال الصيانة على مصفيات مدخل مياه البحر للوحدات البخارية (المصفي رقم 2)، لتضاف على الشبكة الكهربائية في الفترة القريبة المقبلة، وفق الشركة.

وتسعى الشركة إلى إجراء صيانات واسعة لوحدات التوليد على مستوى المناطق، لرفع كفاءتها وزيادة أدائها الإنتاجي.

إلى ذلك، وصلت اليوم الجمعة إلى موقع محطة كهرباء الرويس الغازية بالجبل الغربي قطع غيار خاصة بها، وذلك ضمن عقد الاتفاقية مع شركة «سيمنس» الألمانية، لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد.

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قطع غيار موردة من شركة أميركية تصل إلى الخمس

كما وصلت إلى موقع محطة كهرباء الخمس الغازية قطع غيار موردة من شركة «GE» الأميركية خاصة بالوحدة الغازية الثالثة التي ستخضع لعمرة جسيمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي طرابلس، أنهت فرقة الصيانة الميكانيكية والخطوط التابعة لدائرة توزيع قصر بن غشير أعمال تركيب قواطع هوائية ومانعات صواعق وكوابل ضغط متوسط ومفتاح ضغط متوسط والأرضيات على محول هوائي حجم 200kva، المسمى «عبدالسلام المزوغي»، بمنطقة قصر بن غشير - الجقاندة، وجرت تغذية جميع الجهات الرابطة على المحول بنجاح.

من أعمال الصيانة بمحطة كهرباء الزواية (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة بمحطة كهرباء الزواية (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الصيانة بمحطة كهرباء الزواية (الشركة العامة للكهرباء)